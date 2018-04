Reddito di cittadinanza: la Finlandia si arrende, esperimento fallito

lunedì 23 aprile 2018

Dopo un esperimento di due anni con 2.000 disoccupati, il governo della Finlandia ha deciso di non estendere il reddito di cittadinanza: obiettivi falliti

Finlandia: il governo fa dietrofront e decide di non estendere il reddito di cittadinanza. Dopo un esperimento lanciato nel 2017 e che ha coinvolto 2.000 disoccupati, la misura simile a quella che il Movimento 5 Stelle in Italia ha come punto principale del proprio programma è stata sostanzialmente bocciata dal Paese nordico. Ai disoccupati finlandesi coinvolti sono stati elargiti 590 euro al mese esentasse per due anni, indipendentemente dal fatto che trovassero o meno un posto di lavoro. Insomma, si tratta comunque di una misura più radicale rispetto al reddito che vorrebbero approvare i “grillini”, poiché sarebbe legato all’accettazione o meno di proposte di lavoro e alla partecipazione ad un percorso formativo.

Per conoscere come sia andato l’esperimento finlandese nello specifico, occorrerà attendere i risultati definitivi, che saranno resi noti solo nel 2019, ma quel che è certo è che il governo ha deciso di non ampliare il sussidio ad un pubblico maggiore per favorire altre forme di welfare per le categorie social maggiormente in difficoltà. Come conferma al quotidiano svedese “Svenska Dagbladet” Miska Simanainen, un ricercatore dell’istituto finlandese per la sicurezza sociale Kela, l’esecutivo del suo paese si sta allontanando a grandi passi dal reddito di cittadinanza.

Nella seconda fase del processo, il reddito di cittadinanza finlandese avrebbe dovuto includere anche coloro i quali percepiscono un reddito basso, oltre ai disoccupati, per capire quale sarebbe stata la loro reazione. Insomma, fermando qui l’esperimento, la Finlandia non saprà mai se coloro i quali avrebbero percepito il sussidio si sarebbero realmente adagiati o se avrebbero cercato un nuovo impiego investendo in formazione i soldi percepiti. Molto insoddisfatto della decisione presa dal governo, Olli Kangas, ossia uno dei docenti universitari che aveva lavorato a redigere la misura: "Due anni sono un arco temporale troppo breve per stilare conclusioni soddisfacenti da un esperimento così vasto - accusa - avremmo dovuto avere più tempo e denaro per ottenere risultati affidabili".