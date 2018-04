Torino, registrati all'anagrafe i figli di tre coppie LGBT: primo caso in Italia

Detto, fatto. A pochi giorni dall'annuncio della sindaca Chiara Appendino, oggi il Comune di Torino ha registrato nell'anagrafe cittadina il figlio di due mamme nato in Italia, in quello che risulta a tutti gli effetti il primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale.

Il bimbo riconosciuto all'anagrafe è il piccolo Niccolò Pietro Foglietta Ghisleni, figlio della vice-capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Torino, Chiara Foglietta, e la sua compagna Micaela Ghisleni.

Così la politica e attivista LGBT ha commentato la storica notizia su Facebook:

Oggi non si è solo scritto un atto. Un nome su un foglio. Si è scritta una pagina importante della nostra Storia.

Niccolò ora è ufficialmente registrato ed è figlio mio e di Micaela anche per lo Stato italiano.

Abbiamo aperto una strada importante per tutte le coppie che si trovano nella nostra stessa situazione, abbiamo dato coraggio a quelle donne che non hanno più intenzione di dichiarare il falso.

Molti i grazie che dobbiamo esprimere.

Perché siete stati tantissimi a scriverci, a dedicarci qualche parola o gesto di affetto, a infonderci coraggio.