Roberto Fico, il discorso dopo l’incontro con Mattarella – FOTO

Di Daniele Particelli lunedì 23 aprile 2018

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella l’incarico di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.

Il Presidente della Camera Roberto Fico, convocato oggi pomeriggio al Quirinale da Sergio Mattarella, ha ricevuto ufficialmente il mandato esplorativo. Dovrà, in questo caso, "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e conferire un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il Governo". Escluso, dopo i due tentativi andati a vuoto, il centrodestra di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Le tempistiche sono ancora più strette di pochi giorni fa e proprio per questo Mattarella ha chiesto a Fico di riferire al Colle entro giovedì 26 aprile. Queste le sue prime parole dopo l'incarico affidatogli da Mattarella:

Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per avermi affidato un mandato esplorativo che, come avete già visto, ricerca la possibilità di una maggioranza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico al fine di costituire un governo. Mi metterò al lavoro da subito.

Il calendario degli incontri sarà reso noto nel corso delle prossime ore. Ci si aspetta, come accaduto già con la Presidente del Senato, un calendario di incontri spalmato su due giorni, martedì 24 e mercoledì 25 aprile, così da permettere a Fico di tornare al Colle già giovedì mattina.

Foto | Quirinale