USA, l'ex presidente George H. W. Bush ricoverato in ospedale

Il 41esimo presidente degli Stati Uniti, George H. W. Bush, è ricoverato in ospedale in terapia intensiva dalla giornata di domenica a causa di un'infezione.

A renderlo noto è stata la famiglia dell'ex presidente, che ha precisato come l'infezione si sarebbe diffusa al sangue e che la risposta ai trattamenti sarebbe positiva. Il ricovero in ospedale a Houston è avvenuto domenica mattina, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara Bush, deceduta martedì all'età di 92 anni.

George H. W. Bush, classe 1924, è stato Presidente degli Stati Uniti dal 1989 al 1993, subito dopo Donald Reagan e prima di Bill Clinton. Suo figlio George W. Bush, invece, è stato alla guida del Paese, come 43esimo Presidente degli USA, dal 2001 al 2009.

