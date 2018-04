Incontro Trump-Macron: "Insieme Stati Uniti e Francia vinceranno il terrorismo"

Da ieri il presidente francese Emmanuel Macron è negli Stati Uniti con la consorte Brigitte per una visita ufficiale alla Casa Bianca, dove è stato accolto da Donald Trump e la moglie Melania.

Oltre al rituale scambio di doni ieri le due coppie presidenziali sono state protagoniste anche di un fatto curioso: hanno piantato un albero tutti insieme nel giardino della Casa Bianca. Macron ha infatti regalato a Trump una quercia sessile che proviene dal sito della battaglie di Bosco Belleau, dove 10mila soldati Usa sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, nel giugno del 1918. Trump invece ha regalato a Macron una stoffa incorniciata di una delle sedie della Blue Room con un'aquila dorata e che era stata fatta per la Casa Bianca dall'ebanista francese Pierre-Antoine Bellangé. Macron e la moglie riceveranno anche un album di foto della loro visita a Washington e un'insalatiera d'argento di Tiffany con il sigillo presidenziale e l'incisione della firma di Donald e Melania Trump.

Se ieri è stato il tempo dei doni e dei siparietti, oggi è invece il giorno dei discorsi ufficiali. Donald Trump ha detto:

Emmanuel Macron da parte sua ha risposto:

"Insieme Stati Uniti e Francia vinceranno il terrorismo, entrambi lo affrontano in varie forme nei nostri territori, in Medioriente o in Africa, ed è insieme che combatteremo la proliferazione delle armi di distruzione di massa, sia in Iran che in Corea del Nord. Assieme saremo in grado di resistere ai nazionalismi aggressivi, che negano la storia e dividono il mondo. Costruiremo un nuovo multilateralismo che difenda democrazia e pluralismo"