25 Aprile: Mattarella apre le celebrazioni all'Altare della Patria - Foto e Video

Di redazione Blogo.it mercoledì 25 aprile 2018

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dà il via ai festeggiamenti per la giornata del 25 Aprile anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascimo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in apertura dei festeggiamenti per la giornata del 25 Aprile, anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascimo, ha come tradizione deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria per la cerimonia d'omaggio alla tomba del Milite Ignoto, dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore a piazza Venezia. Presenti anche i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, il premier Gentiloni e il ministro della difesa Roberta Pinotti.

Il capo dello Stato ha deposto una seconda corona d'alloro al Sacrario militare della Brigata Maiella, formazione decorata della Medaglia d'oro al valore militare alla Bandiera, come si vede nel video pubblicato sul profilo twitter del Quirinale.

Il corteo dell’Anpi invece è partito alle 9.30 da via Genocchi per arrivare a Porta San Paolo. La comunità ebraica, in polemica con l'Anpi per la presenza della rappresentanza palestinese al corteo, non ci sarà ma ha fatto sapere che renderà il suo omaggio alle 9:30 alle Fosse Ardeatine e alle 10 nel Museo Storico della Liberazione di via Tasso.

Foto e video | © Quirinale