"Fico deve girare in auto", ordine della Polizia

Di redazione Blogo.it mercoledì 25 aprile 2018

Roberto Fico costretto a spostarsi in macchina su decisione delle forze dell'ordine | Presidente della Camera

Roberto Fico sarà costretto a cambiare le sue abitudini su ordine della Polizia, che deve organizzare la sicurezza per gli spostamenti delle alte cariche dello Stato. Il pentastellato ha fatto il suo esordio da Presidente della Camera arrivando a Montecitorio prendendo un autobus. I suoi sostenitori apprezzarono la scelta, ma c'è anche chi fece notare la potenziale pericolosità di questo gesto.

Il Presidente della Camera ha bisogno di essere protetto e mescolarsi con la folla potrebbe non essere una buona idea, mettendo anche in pericolo i comuni utenti dei mezzi pubblici. Le Forze dell'Ordine hanno fatto notare la cosa allo staff di Fico e per questo motivo il Presidente questa mattina è arrivato all'Altare della Patria, per le celebrazioni del 25 aprile, a bordo di una berlina grigia.

Un componente dello staff del Presidente ha spiegato ad un inviato dell'Adnkronos le ragioni del cambio di abitudini: "Ogni spostamento del presidente è concordato con le forze dell'ordine. Per comprensibili ragioni di sicurezza, da qualche settimana il presidente è tenuto a usare l'auto della scorta per alcuni spostamenti. Non si tratta di auto blu".