Maurizio Martina dopo il secondo incontro con Fico: "Riconosciamo passi avanti importanti. Direzione il 3 maggio"

La delegazione del PD ha tenuto oggi un incontro di poco meno di 40 minuti con il Presidente della Camera Roberto Fico. Si sono presentati come sempre il reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

Ecco che cosa ha riferito ai giornalisti, al termine dell'incontro, Maurizio Martina:

"Abbiamo portato le nostre valutazioni in ordine a quello che è accaduto in questi giorni. Registriamo passi in avanti importanti, che dobbiamo riconoscere, in particolare riguardo la richieste più importante sulla necessità di chiudere la fase di confronto con la Lega e il Centrodestra. Sono arrivate parole molto importanti su questo e che vogliamo riconoscere. Però non nascondiamo le difficoltà e differenze che animano il confronto tra noi, penso sia giusto dirlo per serietà e responsabilità. Abbiamo grande rispetto del dibattito che si è aperto nei nostri movimenti. Siamo forze diverse, che hanno espresso punti di vista molto differenti. Questo non ci impedisce di riconoscere passi in avanti. Abbiamo deciso di convocare la nostra Direzione per il 3 maggio e decideremo come e se accedere a questo confronto e lo faremo consapevoli che sarà una scelta collettiva. Quello che ci interessa è dare una mano a questo Paese in una fase assolutamente delicata della sua storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fin qui è perché altri hanno fallito, abbiamo assistito ad altri tentativi che non hanno dato esito. Quindi facciamo questo passo con spirito di responsabilità, nel solco delle indicazioni date dal Presidente Mattarella e ringraziamo il Presidente Fico per il lavoro svolto in questi giorni"