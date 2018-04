Nuovo governo, Roberto Fico salirà al Quirinale alle 16.30

Di redazione Blogo.it giovedì 26 aprile 2018

L'appuntamento è per le 16.30

Dopo le due giornate di consultazioni con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, oggi il Presidente della Camera Roberto Fico salirà al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della volontà delle due forze politiche di sedersi al tavolo e discutere della possibilità di formare un governo a più di 50 giorni dal voto del 4 marzo scorso.

L'appuntamento è per le 16.30 e l'incontro non dovrebbe durare più di una trentina di minuti. Subito dopo Roberto Fico rilascerà una breve dichiarazione per commentare l'incontro.

#Quirinale: il Presidente #Mattarella riceve il Presidente della #Camera @Roberto_Fico alle ore 16.30 di oggi, la Sala Stampa sarà aperta dalle ore 15.00 — Quirinale (@Quirinale) 26 aprile 2018