Governo M5S-Pd? Salvini: telenovela, italiani ostaggio. Non chiudo a Di Maio

Sull'ipotesi di un governo MoVimento 5 Stelle-Pd intervengono Matteo Salvini e l'alleato Silvio Berlusconi il quale non crede che:

L'ex Cav ribadisce il suo ritornello: dalle urne, il 4 marzo scorso, è uscita vincitrice la coalizione di centrodestra.

Il leader della Lega Matteo Salvini in una nota spiega invece che lui non è un traditore degli elettori ma nemmeno degli alleati.

Il dialogo ormai avviato tra 5 Stelle e Pd, al fine di saggiare se ci sono le condizioni per una maggioranza di governo, non sarà quindi all'origine del tradimento di Salvini. Il segretario parla di "telenovela" 5 Stelle-Pd dicendosi fiducioso che questo "amoreggiamento" finirà presto...

"Voglio dare un governo agli italiani e farlo in fretta. Io non chiudo in faccia la porta a nessuno Né ho forni, né panini da offrire. Però, non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Mi sembra che per qualche giorno andrà avanti la telenovela Di Maio-Renzi, Renzi-Di Maio... Speriamo che non duri troppo. Quello M5S-Pd sarebbe un governo irrispettoso per gli elettori e gli italiani soprattutto. Quindi, quando avranno finito il loro amoreggiamento, se gli andasse male, cosa che penso, io ci sono".