Berlusconi: finirà che ricomprerò il Milan, la cessione ha penalizzato Forza Italia

Di redazione Blogo.it giovedì 26 aprile 2018

L'ex presidente: molti mi chiedono perché ho venduto a chissà chi la squadra e mi rimproverano per le condizioni in cui versa... se va avanti così non vi nego che prima o poi il Milan me lo ricompro".

Silvio Berlusconi ricomprerà il Milan? Va a finire di sì dice lui, visto che la cessione della blasonata squadra rossonera ha fatto perdere consensi a Forza Italia.

"Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan”.

Da Udine, dove si trovava per la campagna elettorale per le regionali in Friuli Venezia Giulia, l’ex presidente ha spiegato che secondo i sondaggi cedere il Milan è uno dei motivi per cui Forza Italia

"purtroppo contro ogni nostra aspettativa si è fermata al 14-14,5%”.

Berlusconi confida:

"In molti mi fermano e mi chiedono il perché ho venduto a chissà chi la squadra, e mi rimproverano per le condizioni in cui la squadra versa. Vi confesso una cosa, se va avanti così non vi nego che prima o poi il Milan me lo ricompro".

Mossa elettorale per guadagnare qualche consenso last minute in vista delle regionali in Friuli di domenica prossima?

Il Milan è oggi in mano al cinese Li Yonghong che di vendere non vuole proprio sentir parlare, senza considerare che dietro l’angolo c'è sempre l’opzione Fondo Elliot, il fondo di Paul Singer che assicurando un altro ingente prestito, si parla di 34 miliardi di euro, coprirebbe l’intera ricapitalizzazione dei conti del Milan portando però la massa debitoria ancora più in alto.