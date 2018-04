Storico summit tra le Coree. Kim varca il confine e stringe la mano a Moon - Foto

Di Renato Marino venerdì 27 aprile 2018

"Una nuova storia comincia adesso” ha scritto il leader nordcoreano Kim Jong-un sul libro degli ospiti alla Peace House, l’edificio nella parte sudcoreana di Panmunjom, sede del summit tra le Coree.

Storico summit tra le due Coree con la foto della storica stretta di mano tra Kim Jong-un, il presidente della Corea del Nord ,e Moon Jae-in, l'omologo del Sud che in queste ore sta facendo il giro del mondo.

Erano le 2:30 ora italiana, le 9.30 in Corea, quando Kim Jong un e Monn Jae-li si sono incontrati sulla linea di demarcazione tra Sud e Nord, nel villaggio Panmunjom, per dare il via allo storico summit di pace preceduto dalla dichiarazione sulla sospensione da parte del regime del Nord ai test balistici intercontinentali e a quelli nucleari.

Kim ha raggiunto la linea di demarcazione con i membri del suo ristretto entourage, presente anche sorella che al tavolo dei colloqui ha preso poi appunti posando sorridente per la stampa. Anche Moon ha accolto Kim al confine con il sorriso, attendendolo sul cordolo di cemento che demarca la linea di divisione tra Nord e Sud.

Dopo che Kim aveva varcato il territorio sudcoreano, Moon in un significativo fuori programma ha a sua volta attraversato di qualche passo il confine, calpestando il suolo nordcoreano, gesto fatto mentre i due leader si tenevano ancora per mano, come si vede nelle foto nella galleria in alto.

Kim è il primo della famiglia, al potere in Corea del Nord da tre quarti di secolo, a mettere piede sul territorio sudcoreano. "Una nuova storia comincia adesso" ha scritto il leader nordcoreano Kim Jong-un sul libro degli ospiti alla Peace House, l’edificio nella parte sudcoreana di Panmunjom scelto come sede dello storico summit tra le Coree.

Kim Jong-un si è augurato di poter instaurare colloqui “franchi, non sprecando tempo e occasione" per ottenere "buoni risultati. Moon ha replicato che ora "il mondo guarda a Panmunjom”, il villaggio di confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, quale "simbolo di pace" e non più di divisione.