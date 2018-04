Martina: "Salvini stia zitto, ha fallito, 50 giorni persi per il Paese"

Di redazione Blogo.it venerdì 27 aprile 2018

Il post su Facebook di Maurizio Martina, che tende la mano al Movimento 5 Stelle e boccia l'atteggiamento del leader del centrodestra, Matteo Salvini

Maurizio Martina, segretario reggente del Partito Democratico, ha pubblicato un lungo post sul proprio profilo Facebook tramite il quale fa il punto della situazione al termine del secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, presidente della Camera incaricato da Sergio Mattarella di valutare la possibilità della formazione di un governo tra Movimento 5 Stelle e PD. Fico si è detto soddisfatto per l’essere riuscito ad avviare il dialogo tra due partiti che negli ultimi anni sono stati tutt’altro che “amici”, ma ora la patata bollente passa nelle mani della direzione dem, che si riunirà il prossimo 3 maggio.

“Abbiamo terminato il giro di consultazioni con il Presidente Fico - esordisce Martina - , secondo il mandato assegnatogli dal Quirinale. Siamo arrivati a questo dopo 50 giorni di caos, tira e molla e veleni tra le forze che il 4 marzo hanno prevalso. Siamo arrivati a questo non certo per colpa nostra. Salvini e soci che cercano di fare la morale dovrebbero solo tacere ora. E’ stato giusto fino a qui ribadire con coerenza e nettezza che l’onore e l’onere della prova spettasse a loro. Ma loro non ce l’hanno fatta, offrendo solo ambiguità. Ci hanno dato 50 giorni di proclami senza un passo concreto per il Paese. Ora siamo chiamati a una riflessione nuova proprio per questo. Ci viene chiesto di valutare un possibile percorso di confronto con il Movimento Cinque Stelle”.

Insomma, Martina bacchetta il centrodestra e poi prova a distendere gli animi all’interno del PD. Sì, perché in vista della direzione le correnti sembrano essere ancora lontane e considerato che Matteo Renzi sia ancora maggioritario all’interno del PD, un eventuale accordo di governo con i pentastellati è tutt’altro che scontato. Come lascia intendere il reggente, pur senza dimenticare le diversità, si tratterà di fare un passo indietro, o forse di lato su alcuni temi. Per il bene del Paese.

“Abbiamo riconosciuto alcuni fatti nuovi - ammette - , a partire dalla chiusura definitiva del tentativo di accordo tra il Movimento, il centrodestra e la Lega, e abbiamo convocato la nostra direzione nazionale per confrontarci e decidere insieme proprio se aprire o meno questo lavoro. Non sfugge a nessuno di noi che questa strada è difficile e potrebbe anche non portare a una intesa. Nessuno dimentica gli scontri che ci hanno diviso in questi anni dal Movimento Cinque Stelle. Siamo stati e continueremo ad essere esperienze profondamente diverse, alternative su molti fronti. Rivendicheremo sempre con orgoglio il nostro impegno per l’Italia con i nostri governi di questi anni. Non negheremo mai la nostra storia, la nostra identità, i nostri valori. D’altro canto, abbiamo già avuto anche nella nostra storia recente passaggi simili a questo. Si tratta ora di decidere se accettare il confronto o meno per giudicarne gli esiti solo alla fine di un vero lavoro di approfondimento. Personalmente ritengo che sia nostro dovere farlo, rilanciando la sfida. Andando a vedere il merito di una possibile agenda d’impegni. Non farlo rischia in qualche modo di contribuire all’involuzione del nostro Paese anche sullo scenario europeo”.

Dopo quasi due mesi di stallo, dunque, Martina sembra volersi prendere la responsabilità davanti al Paese per dare una nuova guida. Un vera e propria sfida soprattutto per il PD, uscito malconcio dalla tornata elettorale di marzo e che secondo gli addetti ai lavori farebbe meglio a rimanere all’opposizione per recuperare consensi. Martina tira dritto per la sua strada e in vista della prossima direzione, invita tutte le anime del Partito Democratico a “ragionare” assieme.