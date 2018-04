Berlusconi e Salvini a Trieste: "Nessuno dividerà il centrodestra"

Di redazione Blogo.it sabato 28 aprile 2018

Brindisi al bar dopo la fine della campagna elettorale in Friuli-Venezia Giulia.

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si dimostrano più uniti che mai. Ieri sera, terminata la campagna elettorale in Friuli-Venezia Giulia in vista delle elezioni di domani, 29 aprile 2018, il leader della Lega e quello di Forza Italia si sono ritrovati in un bar in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste per festeggiare dopo una giornata di comizi e interventi.

Lì, stando a quanto riferisce il quotidiani La Repubblica - al momento non esistono registrazioni e si tratta di una testimonianza di terze parti - i due politici avrebbero ribadito anche a parole che il centrodestra è più unico che mai, "nessuno lo dividerà".

Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2018: candidati e sondaggi Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2018: si vota domenica 29 aprile. Ecco i sondaggi e i profili dei candidati: Massimiliano Fedriga (Lega), Sergio Bolzonello (Pd), Alessandro Fraleoni Morgera (M5S) e Sergio Cecotti (Patto per Autonomia).

I due, sempre secondo i racconti dei testimoni, si sarebbero detti certi della vittoria del centrodestra alle elezioni in Friuli-Venezia Giulia e pronti ad usare questa vittoria per tentare di andare al governo, impresa che nei prossimi giorni sarà comunque tentata dal Movimento 5 Stelle insieme al Partito Democratico.

Lo ha ribadito lo stesso Berlusconi ai microfoni di RaiNews24:

Il centrodestra è solidissimo e in salute. L'unica soluzione che vediamo per dare seguito alle passate elezioni è un governo di centrodestra che si presenti in Parlamento con dei progetti concreti sulla diminuzione tasse, sull'aiuto a chi ha bisogno e maggiore sicurezza per tuti gli italiani.