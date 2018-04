Donald Trump: "Al lavoro per l'incontro con Kim Jong-un"

A poche ore dallo storico incontro tra il presidente della Corea Del Sud Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un, primo passo verso una pace definitiva tra le due Nazioni, anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe pronto per un faccia a faccia con Kim Jong-un, pochi mesi dopo coloriti scambi di insulti tra i due e minacce tutt'altro che velate.

Il possibile incontro tra Trump e Kim Jong-un era nell'aria da tempo e numerose fonti ufficiali avevano confermato le trattative in corso. Ora, però, è stato lo stesso Trump, via Twitter, a confermarlo:

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.