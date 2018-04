Matteo Renzi romperà il silenzio da Fabio Fazio: "Mai un governo con M5S"

Di redazione Blogo.it domenica 29 aprile 2018

Renzi rompe il silenzio sul governo col Movimento 5 Stelle.

Matteo Renzi è pronto a rompere il silenzio. Dopo aver tenuto un profilo defilato dalle elezioni del 4 marzo scorso ad oggi, ed aver taciuto pubblicamente anche dopo le consultazioni col Presidente della Camera Roberto Fico, l'ex Presidente del Consiglio e figura ancora di rilievo all'interno del Partito Democratico è pronto a parlare. E lo farà stasera, partecipando alla puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio in onda a partire dalle 20.35.

Renzi, stando a quanto già fatto trapelare, si dichiarerà contrario alla possibilità di un governo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, pur dicendosi disponibile ad un incontro e un confronto. Un governo con M5S, secondo Renzi, sarebbe "una presa in giro per gli elettori", ma sarebbe impossibile da realizzare anche perchè i sostenitori del Partito Democratico non capirebbero "la scelta di allearsi con chi vuole fare a pezzi le nostre riforme".

Matteo Renzi di fatto continua ad avere un importante potere all'interno del Partito Democratico e il via libera alle discussioni per la formazione di un possibile governo tra il PD e M5S passa proprio da lui e dai suoi fedelissimi. Renzi si dirà disponibile a sedere al tavolo col Movimento 5 Stelle ma soltanto, dicono le persone al lui vicine, per dimostrare agli italiani che il "Partito Democratico è l'unico partito responsabile". Dal sedersi al tavolo al dare l'avvio alla formazione di un governo, però, c'è un abisso e Renzi sarebbe pronto a dire no fin dal principio.

A questo punto non ci resta che attendere la diretta di questa sera per sentire il piano di Matteo Renzi direttamente da lui.