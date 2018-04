Silvio Berlusconi: "Il centrodestra può fare un governo di minoranza"

Di redazione Blogo.it domenica 29 aprile 2018

"Non riesco a prendere sul serio le dichiarazioni di Luigi Di Maio"

Dopo aver ospitato Luigi Di Maio e la sua lettera al Partito Democratico, il Corriere Della Sera ha pubblicato oggi un'intervista al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che pensa già a cosa succederà quando il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico non riusciranno a trovare un accordo per formare un governo.

Berlusconi è pronto a formare un governo di centrodestra, anche se in minoranza:

Un governo di centrodestra che va in Parlamento a chiedere il consenso o almeno l’astensione alle altre forze politiche e ai singoli parlamentari sulla base di un programma che riprenda quello votato dai nostri elettori che ci hanno fatto arrivare primi alle elezioni.

Se, invece, l'intesa tra PD e M5S dovesse in qualche modo concretizzarsi, per il leader di Forza Italia "sarebbe la fine del PD, e un grande e grave problema per il Paese".

Berlusconi ha anche affrontato brevemente quanto sostenuto da Di Maio dopo l'ultimo incontro con Roberto Fico, cioè il riferimento al fatto che Berlusconi utilizzi le proprie tv e i propri giornali per i propri interessi personali:

Non riesco a prendere sul serio le dichiarazioni di Di Maio. Però sarebbe grave mettere in pericolo una delle maggiori aziende che fanno comunicazione e cultura in Italia e in Europa, dando lavoro a decine di migliaia di persone, ed è grave minacciare l’avversario politico di colpirlo nelle sue proprietà personali. È un atteggiamento degno della peggiore sinistra degli anni 70, quella degli espropri proletari. Gli italiani sanno benissimo che né la televisione commerciale né i giornali del gruppo Mondadori sono mai stati schierati politicamente.

Per Silvio Berlusconi l'ipotesi di un governo di minoranza, anche guardando ad altre situazioni simili in Europa, non è affatto improbabile, così come non è improbabile che, invece, si torni al voto.