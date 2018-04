Salvini, frecciate al M5S: "Noi non cambiamo i programmi in corsa"

Di redazione Blogo.it domenica 29 aprile 2018

Matteo Salvini, leader della Lega, non nomina il Movimento 5 Stelle ma "provoca" Di Maio inserendosi nella recente polemica sulle modifiche al programma dei "grillini"

Da Matteo Salvini giungono frecciate al Movimento 5 Stelle. Pur senza mai nominare Di Maio e i suoi, il leader della Lega ha twittato mentre in Friuli Venezia Giulia si sta votando per una tornata elettorale regionale che potrebbe avere ripercussioni anche nel dibattito per la formazione del nuovo governo.

"Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità - “cinguetta” Salvini - . Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per FARE, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano RISPETTO, altro che governi col Pd!".

Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità.

Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per FARE, per realizzare il programma premiato dagli elettori.

Gli italiani meritano RISPETTO, altro che governi col Pd! pic.twitter.com/wcALwJefwD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 aprile 2018

Insomma, il leader del Carroccio continua a lasciar trasparire avversione nei confronti di un’ipotesi di esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Dopo l’entusiasmo iniziale, sono arrivate troppe frenate dai Dem, anche perché la corrente renziana rimane molto forte e in vista della prossima direzione del 3 maggio, non sembra ci saranno sconti ai “grillini”. Insomma, secondo Salvini non ci sarà l’intesa tra M5S e PD, ma se dovesse esserci clamorosamente, la Lega è pronta a “marciare” verso le piazze: