Di Maio replica a Renzi e chiude col Pd: “Ha ego smisurato. Ci abbiamo provato”

Di redazione Blogo.it domenica 29 aprile 2018

“Il Pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno”.

Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” questa sera, ha detto che il suo partito non può assolutamente governare con il MoVimento 5 Stelle e il leader dei pentastellati ha replicato:

“Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato.

Noi ce l'abbiamo messa tutta per fare un Governo nell’interesse degli italiani. Il pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno”

Matteo Renzi a Fazio: “No ai giochi di Palazzo. Il Pd non può governare con i 5 Stelle, ma sì alle riforme” Il segretario uscente del Pd Matteo Renzi ospite a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio: ecco tutte le sue dichiarazioni rilasciate durante l'intervista per la trasmissione di Rai1.

Poi ha concluso dando appuntamento a domani:

“Domani seguitemi in diretta sulla mia pagina Facebook. Ci saranno novità!”

Quali saranno le novità lo scopriremo solo domani, di certo, per ora, sembra di nuovo tutto bloccato e anche il forno del Pd sembra essersi chiuso, ancora prima della Direzione prevista per il 3 maggio.

A questo punto ci si chiede quanto possa essere utile quella riunione, quali riflessioni farà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre è ovvio che anche il mandato esplorativo di Roberto Fico sembra destinato a essere considerato fallimentare, nonostante abbia aperto un dialogo tra il primo e il secondo partito del Paese, un dialogo che, però, finora è stato solo a distanza e molto probabilmente tale resterà.

Rientrerà in gioco la Lega di Matteo Salvini nonostante nei giorni scorsi Di Maio gli abbia chiuso la porta in faccia? Non dimentichiamo che domani arriveranno anche i risultati delle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia che dovrebbero consolidare il primato del Centrodestra e in particolare della Lega con il suo candidato Massimiliano Fedriga.