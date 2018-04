Siria, raid di Stati Uniti e UK nel nord del Paese: almeno 40 morti e 57 feriti

I media siriani hanno confermato nella notte due diversi attacchi missilistici ai danni di altrettante base militari dell'Esercito Siriano. I due raid, attribuiti agli Stati Uniti e al Regno Unito, sarebbero avvenuti intorno alle 22.30 di ieri nel nord del Paese.

Colpite, secondo la stampa siriana, basi militari nei pressi di Hama e Aleppo. Il bilancio provvisorio parla di almeno 40 soldati rimasti uccisi e oltre 57 feriti. Tra le vittime ci sarebbero almeno 26 militari iraniani e iracheni, come riferito dall'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani.

La base di Hama, secondo quanto si è appreso, ospitava anche molti soldati dei Guardiani della rivoluzione dell'Iran. L'obiettivo, in quel caso, sarebbe stato un magazzino contenente numerosi razzi. Almeno nove i razzi lanciati da USA e UK dalle basi militari nel nord della Giordania, anche se al momento non si hanno conferme ufficiali.

Stati Uniti e Regno Unito, al momento, non hanno rilasciato alcuna comunicazione, non confermando né smentendo quanto denunciato dai media siriani, iraniani e libanesi.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7