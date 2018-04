Afghanistan, doppio attentato a Kabul: almeno 21 morti

Duplice attentato questa mattina a Kabul, in Afghanistan, finalizzato secondo le prime informazioni a colpire un gruppo di giornalisti. La prima esplosione è avvenuta nel distretto di Shash Darak, provocata da un uomo giunto nell'area a bordo di una motocicletta.

La seconda esplosione è avvenuta 15 minuti dopo, quando intorno al luogo del primo attentato si erano ormai raggruppate decine di persone, inclusi giornalisti e fotoreporter per documentare l'accaduto. Il bilancio provvisorio di questi due attentati è di 21 persone.

Tra le vittime ci sarebbero appunto diversi giornalisti e il fotografo dell'agenzia di stampa AFP Shah Marai, come confermato dalla stessa AFP via Twitter:

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9