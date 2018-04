Le Iene contro Fico: "ha la colf in nero". Lui smentisce: è un'amica

Di redazione Blogo.it lunedì 30 aprile 2018

La deputata Pd Morani: «Il lavoro nero diventa beneficenza. Ora è chiaro perché volevano l’abolizione dei voucher e l’introduzione del reddito di cittadinanza».

Fico e la colf in nero. O meglio, Fico: Auto blu e Colf in nero. Si intitola così il servizio mandato in onda nella puntata di ieri de Le Iene che "accusa" il presidente della Camera Roberto Fico di avere una collaboratrice domestica in nero.

Lui, terza carica dello Stato, che solo per ragioni di sicurezza imposte dalla polizia ha accettato di girare in auto blu, si è difeso dicendo che non ha nessuna colf in nero. Si tratta semplicemente di una vicina di casa, Imma, una “carissima amica” della compagna di Fico che ogni tanto dà una mano a quest’ultima nelle faccende di casa a Napoli.

Il presunto scoop de Le Iene è nato da un video ripreso da una telecamera nascosta in cui la presunta colf parla con un’altra persona rivelandole che Fico la pagherebbe in nero e che avrebbe pagato in nero anche un cittadino ucraino probabilmente senza permesso di soggiorno, sempre per dei lavori in casa.

Su Roman, questo il nome dell’uomo, il presidente della camera spiega che sono molto legati e che si sono conosciuti per caso, alla fermata dell’autobus. Per Roman, Fico ha fatto un atto di "beneficenza" e lui Roman si è sdebitato eseguendo dei lavoretti che secondo quanto ricostruito da Le Iene sarebbero invece costati sulle 200 euro.

Fico e la colf in nero: le reazioni politiche

Le reazioni politiche alla messa in onda del servizio de Le Iene non sono mancate. Matteo Renzi ha subito polemizzato sul caso Fico e la colf in nero, mentre dallo stato maggiore dei Cinque Stelle non sono arrivate voci in difesa del presidente di Montecitorio (pensando forse di dare così meno risalto alla notizia o per cercare di capire bene come muoversi).

Renzi ha definito quanto raccontato da Le Iene «grave» a “Che tempo che fa” chiedendo a Fico di riferire in Parlamento sulla vicenda. "Il lavoro nero diventa beneficenza. Ora è chiaro perché volevano l’abolizione dei voucher e l’introduzione del reddito di cittadinanza" aveva già twittato deputata PD Alessia Morani. A Difendere Fico - del resto è sempre la sua parola conto quella di un’altra persona - la base del M5S che sui social se l’è presa piuttosto con Le Iene. “Non siete Iene, siete carogne e leccac.. a comando”.