Berlusconi: grillini inadatti a governare, gli italiani li abbandonano

Di redazione Blogo.it lunedì 30 aprile 2018

Galvanizzato dalla vittoria elettorale in Friuli Venezia Gilua Silvio Berlusconi attacca: gli italiani stanno rapidamente abbandonando i Cinquestelle.

Grillini inadatti a governare. Galvanizzato dalla vittoria elettorale in Friuli Venezia Giulia dove la colazione di centro destra ha sbancato con la Lega primo partito al 30% e dal crollo elettorale per il M5S, Silvio Berlusconi passa all'attacco. Gli italiani, dice:

"stanno rapidamente abbandonando i Cinquestelle e questo conferma ancora una volta che i grillini sono considerati del tutto inadatti a governare, sia una Regione, sia a maggior ragione l'intero Paese".

A margine del voto in Friuli Berlusconi ha rimarcato come il centrodestra unito si confermi vincente e accresca "ancora i suoi consensi". Il leghista Stefano Fedriga, ex deputato del Carroccio, è stato eletto presidente del FGV con oltre il 57% dei voti. Berlusconi ha ringraziato lui e soprattutto gli elettori

"per il grande successo e fiducia che hanno voluto attribuire al centrodestra unito e a Forza Italia".

Salvini e Berlusconi ora rilanciano sul fatto che tocchi al centrodestra guidare il paese. Con quali numeri non è dato sapere, visto che di alleanza con Di Maio e i 5 Stelle non se na parla così come di un sostegno, anche esterno del Pd a un evantuale governo di centrodestra, seppur pe per il bene del Paese.