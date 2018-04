Martina: impossibile guidare il Pd dopo le parole di Renzi

Di redazione Blogo.it lunedì 30 aprile 2018

Martina contro Renzi: così un Partito rischia solo l’estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società.

Impossibile guidare il Pd dopo quel che ha detto Matteo Renzi ieri sera da Fabio Fazio. Lo sfogo è di Maurizio Martina, segretario reggente dei dem subentrato al dimissionario Renzi in attesa che un nuovo leader venga eletto.

Martina sbotta, come già aveva fatto in mattinata Gianni Cuperlo, esponente della minoranza, dopo la chiusura da parte di Renzi a qualsiasi ipotesi di governo Pd-Cinquestelle. Chiusura arrivata appunto in tv, dal salottino di Che tempo che fa, prima di avviare la discussione nelle sedi opportune, cioè la direzione dem.

Secondo Martina quel che:

"è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito"

Nella direzione Pd del 3 maggio dunque:

"servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema".

Martina paventa il rischio estinzione per il Pd: