Netanyahu: "Iran prepara 5 bombe nucleari come quelle di Hiroshima"

Di redazione Blogo.it lunedì 30 aprile 2018

Durante una conferenza stampa presso la sede del ministero della Difesa a Tel Aviv, Netanyahu ha mostrato i documenti di cui è entrato in possesso sul programma nucleare di Teheran

Tel Aviv - Benjamin Netanyahu punta il dito contro l’Iran nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la sede del ministero della Difesa. Il premier israeliano ha mostrato pubblicamente quelle che lui stesso ha definito come "le nuove e conclusive prove del programma bellico nucleare iraniano". Si tratta di un vero e proprio dossier composto da "55mila documenti e altri 55mila file su cd, copia esatta degli originali provenienti dagli archivi segreti del programma nucleare iraniano", dati che Israele ha ottenuto solo alcune settimane orsono.

Secondo Netanyahu, nonostante l’accordo nucleare stipulato con le altre potenze occidentali, l’Iran starebbe continuando nella costruzione di bombe atomiche. "L'Iran ha mentito, molte volte - insiste il premier israeliano - Vi mostreremo quello che il mondo non ha mai visto prima. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito". Del dossier mostrato alla stampa, fanno parte video, fotografie, ma anche mappe e altri documenti fin qui segreti, che proverebbero come "l'Iran ha continuato a proteggere e ad estendere le proprie conoscenze sulle armi atomiche, per uso futuro".

Netanyahu ieri al telefono con Trump

L’obiettivo di Teheran sarebbe quello di "dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli utilizzati su Hiroshima - insiste Netanyahu - L'Iran ha mentito ancora nel 2015 all’Agenzia internazionale per l'energia atomica". Prima della conferenza stampa di oggi, il premier israeliano avrebbe sentito ieri al telefono con il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, che avrebbe sposato in pieno la sua linea di esposizione dei fatti.