Primo Maggio, papa Francesco: lavoro fondamentale per la dignità. Sindacati a Prato: “Sicurezza: il cuore del lavoro”

L’augurio del papa per la festa del Primo Maggio arriva con un tweet: "Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona”.

Nel giorno della festa dei lavoratori molti gli appuntamenti organizzati al livello nazionale e locale dai sindacati, eventi che culmineranno con il tradizionale concertone organizzato da CGIL, CISL e UIL in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Il corteo dei lavoratori organizzato come ogni anno a livello nazionale dai tre maggiori sindacati italiani quest'anno si terrà a Prato, con comizio finale congiunto dei leader di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo,

Il tema centrale sarà la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. “Sicurezza: il cuore del lavoro”, è lo slogan del Primo maggio 2018. Prato è stata scelta quale città di rappresentiva “di un’importante e simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fortemente sentito” ha fatto sapere le organizzazioni sindacali.

“Ci sono troppi morti per il lavoro, troppi lutti nelle famiglie. E' una cosa inaccettabile, è un bollettino di guerra che nessuno può più accettare". ha detto Annamaria Furlan al suo arrivo in piazza a Prato. Servono, per questo, "più investimenti per la sicurezza, più prevenzione e più controlli”.