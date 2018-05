Direzione PD, i renziani chiedono il supporto con una raccolta firme

Raccolte 116 firme tra i 214 componenti della Direzione Nazionale del PD

L'area renziana del Partito Democratico, in vista della Direzione fissata per domani, 3 maggio 2018, ha iniziato a far girare ieri una raccolta di firme tra tutti i parlamentari e i membri della Direzione del PD, chiedendo loro, di fatto, di essere d'accordo su tre diversi punti, a cominciare dall'essere contrari al fare le conte interne, dimostrando una sorta di unione che almeno in teoria non c'è più da tempo.

A pubblicare il documento integrale è Il Fatto Quotidiano, confermando che ad oggi almeno 116 persone avrebbero già firmato, 77 deputati su 105 e 39 senatori su 52. Tra questi ci sarebbero anche i due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

Questi i tre punti contenuti nel documento:



Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia

Crediamo che lo stallo creato dal voto del 4 marzo sia frutto dell’irresponsabilità del Centrodestra e del Movimento Cinque Stelle che con la loro campagna elettorale permanente hanno messo e stanno continuando a mettere in difficoltà il nostro Paese

Crediamo che il Pd debba essere pronto a confrontarsi con tutti, ma partendo dal rispetto dell’esito del voto: per questo non voteremo la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio. Significherebbe infatti venire meno al mandato degli elettori democratici. È utile invece impegnarci a un lavoro comune, insieme a tutte le altre forze politiche, per riscrivere insieme le regole del nostro sistema politico-istituzionale.



116 firmatari su 214 componenti della Direzione Nazionale del PD, poco più della metà.

La divisione, quindi, si conferma piuttosto netta, con i 19 membri vicini a Maurizio Martina, i 23 di Andrea Orlando e i 23 di Dario Franceschini e i 13 vicini a Michele Emiliano che hanno preferito mantenere i rispettivi schieramenti.