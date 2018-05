Nuovo governo: altro giro di consultazioni, poi esecutivo di tregua?

Di redazione Blogo.it giovedì 3 maggio 2018

A due mesi dalle elezioni l’Italia non ha ancora un nuovo governo: ecco cosa farà nei prossimi giorni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Nuovo governo, nei prossimi giorni, molto probabilmente già nelle prossime ore, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella prenderà in mano la situazione. Preso atto dello stallo e del fallimento dei primi due giri di consultazioni che non hanno portato alla formazione di un esecutivo, il capo dello Stato attenderà l’esito della direzione del PD, dopodiché con ogni probabilità avvierà un ultimo giro di sondaggi con le forze politiche. L’ipotesi più accreditata secondo quanto riferiscono i quotidiani nazionali di oggi, è quella di un “governo di tregua”, un esecutivo di responsabilità che arrivi almeno al 2019 e approvi la Finanziaria. Non è da escludere a priori, però, che si vada al voto a ottobre come chiedono Di Maio e Salvini.

Insomma, è in arrivo una appello alla responsabilità da parte di Mattarella: il presidente della Repubblica chiederà di mettere da parte, per il bene dell’Italia, i veti incrociati che fin qui hanno impedito la realizzazione di nuovo governo. Un appello che dovrebbe trovare terreno fertile in Forza Italia e Partito Democratico, ma difficilmente incontrerà il favore di Lega e Movimento 5 Stelle. Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, Luigi Di Maio ha infatti ribadito il suo no a “governi per tirare a campare”, ribadendo quale sia l’unica posizione dei pentastellati oggi, ossia quella del ritorno alle urne.

Il capo dello Stato non vuole lasciare comunque nulla di intentato prima di rassegnarsi alle urne. La sua prima preoccupazione è la Finanziaria che dovrà scongiurare l'aumento dell'Iva, che sarebbe a rischio in caso di elezioni ad ottobre, ragion per cui da domani cercherà di capire a chi potrà affidare un pre-incarico. Ovviamente, chi sarà insignito di tale onere dovrà andarsi a trovare una maggioranza parlamentare, perché Mattarella non ha alcuna intenzione di accordare quello che vede al momento come un salto nel buio, ossia un governo di minoranza del centrodestra, cui mancano troppi parlamentari per garantirsi la sopravvivenza.

Votare ad ottobre significherebbe formare un governo nella migliore delle ipotesi nella seconda metà di novembre, con la Legge di Bilancio 2019 praticamente impossibile da approvare. Scartata anche l’ipotesi di un cambio di legge elettorale tramite premio di maggioranza, ritenuta incostituzionale e irrealistica.