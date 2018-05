Direzione PD: oggi diretta streaming alle ore 15

Più che decidere se governare o no con il M5S ormai è un problema di gestione interna del partito.

La Direzione Nazionale del Pd si riunisce oggi, alle ore 15, e, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming attraverso il sito del Partito Democratico e i suoi canali social. In origine, all’ordine del giorno, c’era la discussione sul se aprire o no un dialogo con il MoVimento 5 Stelle per verificare l’esistenza della possibilità di passare poi a delle trattative di governo vere e proprie. Tuttavia, tra il giorno in cui è stata scelta la data di oggi, 3 maggio, per convocare la direzione e ieri, 2 maggio, ne sono successe di tutti i colori.

Prima di tutto, l’intervista di Matteo Renzi rilasciata a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio domenica 29 aprile su Raiuno ha cambiato completamente lo scenario, perché l’ex rottamatore ha parlato come se fosse ancora lui il segretario del Pd in carica, ha espresso la sua opinione che però è sembrato a tutti un dettare la linea da seguire e quindi un fermo e deciso no a qualsiasi trattativa con il M5S e al massimo un dialogo per cambiare la legge elettorale e tornare al voto.

Si sono così scatenate le reazioni sia interne al partito, sia degli avversari politici. Maurizio Martina ha detto che è impossibile guidare il Pd in queste condizioni, il ministro del Beni Culturali Dario Franceschini è insorto anch’egli contro le dichiarazioni di Renzi, mentre negli ultimi due giorni è spuntato il sito Senzadime, creato da Alberico De Luca, che riprende proprio l’hashtag lanciato dai renziani, per fare una specie di conta tra “favorevoli” e “non favorevoli” a un governo Pd-M5S. E poi c’è un documento di Lorenzo Guerini in cui si invita a evitare le conte interne nella Direzione di oggi, si attribuisce la colpa dello stallo politico attuale all’irresponsabilità del M5S e del Centrodestra e si apre al confronto ma negando la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio. Il documento di Guerini è stato firmato da 77 deputati e 39 senatori su un totale di 105 deputati e 52 senatori Pd.

Insomma, sembra essere ormai lontani dalla decisione sul se trattare o no con i 5 Stelle e il Pd oggi è chiamato a discutere di se stesso, delle divisioni interne e del modo di affrontare questa fase in cui non c’è un segretario vero e proprio, ma un segretario dimissionario (Renzi), che continua a parlare da capo politico del partito, un vicesegretario (Martina) che dovrebbe essere attualmente il legittimo reggente del Pd, ma che si sente scavalcato e poi tante correnti interne che fanno capo ad altri big, dai ministri del governo Gentiloni Franceschini e Andrea Orlando al governatore della Puglia Michele Emiliano.

