Matteo Renzi a Piazza Pulita: "Le polemiche sulle mie parole mi fanno ridere"

L'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi apparirà questa sera in TV a Piazza Pulita su La7 con un'intervista registrata lo scorso 1 maggio, prima della Direzione del PD di oggi.

Nello specifica, sul secco no a Luigi di Maio, Renzi ha precisato:

Io trovo abbastanza sorprendente che Di Maio si arrabbi perché non votiamo la fiducia al governo Di Maio. Sapessi quanti si arrabbiano se noi votiamo la fiducia al governo Di Maio. Andiamo sulla sostanza. Il punto è: se sono in grado di governare governino per l’Italia. C’è un sacco di cose da fare. Hanno promesso il reddito di cittadinanza, io non ci credo. Ora tocca a loro darlo il reddito di cittadinanza, in particolar modo al Sud.