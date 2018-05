UE, monito all'Italia: "Lo stallo politico può rendere i mercati più volatili"

Di redazione Blogo.it giovedì 3 maggio 2018

"L'incertezza delle politiche si è fatta più evidente e se dovesse prolungarsi potrebbe rendere i mercati più volatili, influenzando la fiducia dell’economia e il premio di rischio".

Sono passati due mesi dalle elezioni politiche nel nostro Paese e, ad oggi, non c'è alcuna certezza che si riesce a formare un governo in tempi rapidi e il rischio che si debba tornare al voto è più che concreto.

Questo stallo politico ci ha fatto meritare oggi il monito dell'Unione Europea. Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha affrontato brevemente anche la questione italiana nella conferenza di presentazione delle stime economiche di primavera.

La Commissione Europea prevede una crescita sostenuta nella zona euro per tutto il 2018 e il 2019: gli investimenti sono in crescita, le finanze pubbliche stanno migliorando e, secondo le stime, il deficit aggregato dovrebbe scendere allo 0,7% del prodotto interno lordo in questo 2018.

L'economia della zona euro, sempre secondo le stime dell'UE, dovrebbe crescere del 2,3% nel 2018 e ancora del 2,0% nel 2019. Prendendo in considerazione la sola Italia, invece, le stime sono dell'1,5% in questo 2018 e dell'1,2% il prossimo anno, anche se l'incertezza politica di queste settimane non promette nulla di buono:

Anche per questo monito dell'UE, insomma, il Presidente della Repubblica ha deciso di velocizzare e, nell'annunciare le nuove consultazioni, ha precisato che tutto avverrà in una sola giornata, lunedì 7 maggio.