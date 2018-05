M5S, Toninelli scrive alla Casellati: "Dov'è l'istruttoria sui vitalizi?"

Di redazione Blogo.it venerdì 4 maggio 2018

Movimento 5 Stelle | Danilo Toninelli ha scritto alla Casellati riproponendo la questione dei vitalizi: "Dov'è l'istruttoria?"

Il Movimento 5 Stelle è pronto al tornare al voto dopo la chiusura dei "2 forni", ma non ha perso di vista una delle sue battaglie principali: quella contro i vitalizi. Oggi Danilo Toninelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Presidente Alberti Casellati per chiederle lumi sull'istruttoria sui vitalizi: "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, che ha completato l'istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti di reversibilità, e in relazione al suo dichiarato impegno in favore di un percorso parallelo e coordinato tra i due rami del Parlamento, le scrivo per chiederle lumi sull'istruttoria che il gruppo del Movimento 5 Stelle vorrebbe vedere il prima possibile all'esame del Consiglio di Presidenza".

Toninelli ha infine invitato la Casellati a seguire l'esempio offerto da Roberto Fico, che sta già lavorando a Montecitorio sul tema: "Auspichiamo che si possa lavorare a partire dai criteri metodologici assunti dall'Ufficio di Presidenza di Montecitorio, vista anche la proficua collaborazione avviata tra il Presidente Roberto Fico e il Presidente dell'Inps Tito Boeri, in modo da recuperare il tanto invocato allineamento tra le due Camere e dare una pronta risposta ai cittadini su un tema molto sentito dall'opinione pubblica".