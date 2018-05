Papa Francesco a Tor Vergata: "La Chiesa si svincoli dal potere e dal denaro"

La chiesa deve evitare il proselitismo, i trionfalismi e i clericalismi.

Papa Francesco è stato questa mattina alla spianata di Tor Vergata per l’Incontro del Cammino Neocatecumenale, in occasione del 50° anniversario di fondazione. È stato un vero e proprio bagno di folla per il Pontefice, accolto da più di 100mila membri del movimento provenienti da tutto il mondo. Erano presenti anche alcune comunità delle parrocchie di Roma per portare la propria missione di fede e aiuto nelle periferie della città.

L'evento, animato dal fondatore Kiko Arguello, ha visto la partecipazione di 16 cardinali e circa 90 vescovi e il discorso fatto dal Papa è sembrato rivolto principalmente a loro.

Papa Bergoglio infatti ha detto:

"Per andare bisogna essere leggeri. Per annunciare bisogna rinunciare. Solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore. Solo una Chiesa svincolata da potere e denaro, libera da trionfalismi e clericalismi testimonia in modo credibile che Cristo libera l'uomo"

Poi ha aggiunto:

"Chi, per suo amore, impara a rinunciare alle cose che passano, abbraccia questo grande tesoro: la libertà. Non resta più imbrigliato nei propri attaccamenti, che sempre reclamano qualcosa di più ma non danno mai la pace"

Papa Francesco ha anche ricordato le parole di Gesù, che dice "Andate", ma ha spiegato che la missione chiede di partire, anche se nella vita è forte la tentazione di restare, non prendere rischi e accontentarsi di avere la situazione sotto controllo. Tuttavia, questo non è un invito "che autorizza a trasferte ridotte o viaggi rimborsati", ha spiegato il Pontefice.

Bergoglio ha poi ringraziato il Cammino Neocatecumenale definendolo un "grande dono di Dio per la Chiesa del nostro tempo", poi ha inviato 34 nuove "missione ad gentes" che porteranno il Vangelo in diverse parti del mondo.