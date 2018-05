PD, Nicola Zingaretti propone il "modello Lazio" a livello nazionale

Di redazione Blogo.it domenica 6 maggio 2018

Il Lazio è l'unica regione in cui il Centrosinistra ha vinto perché si è presentato unito.

Due mesi dopo la vittoria alle elezioni regionali, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha festeggiato il trionfo sotto il capannone industriale dell'Ex Dogana, nei pressi della Stazione Termini, davanti a circa duemila persone.

Non è solo un festeggiamento a livello "locale", perché Zingaretti ha fatto un ragionamento più ampio, proponendo il suo successo elettorale come un modello da seguire a livello nazionale. Il Presidente del Lazio ha sottolineato come in Italia e addirittura in Europa sia stato l'unico a essere riconfermato, perché di solito chi governa perde.

La sua vittoria dipende sostanzialmente da due fattori: ha affrontato un Centrodestra diviso e si è presentato con un Centrosinistra unito. Insomma, ha seguito alla lettera un caro, vecchio monito: "l'unione fa la forza". Zingaretti, infatti, ieri ai giornalisti, parlando delle elezioni amministrative del 10 giugno, ha detto:

"Chi è solo perde, chi è isolato perde, chi è debole perde e noi dobbiamo aiutare chi sta combattendo e chi combatterà in questi comuni con una alleanza forte. Noi costruiamo l'alleanza del fare esattamente per essere autonomi, liberi, indipendenti da altre proposte politiche. L'unica garanzia della nostra autonomia politica è avere una nostra alleanza competitiva per vincere"

Ovviamente il suo discorso ha fatto pensare a un'ambizione a un ruolo più di rilievo all'interno del PD, visto che il partito a breve dovrà affrontare la scelta del nuovo segretario e per ora Zingaretti è l'unico volto vincente, tuttavia lui ha detto:

"Non siamo qui per presentare una candidatura e questo non è un trampolino di lancio. Quando qualcuno si candiderà se ne accorgeranno tutti"

Poi, tornando sulla sconfitta del PD alle elezioni politiche del 4 marzo (mentre lui vinceva le regionali), ha detto: