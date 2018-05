Nuove consultazioni, oggi vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli

Di redazione Blogo.it domenica 6 maggio 2018

I tre leader del centrodestra si incontreranno a Palazzo Grazioli per fare il punto della situazione in vista delle nuove consultazioni.

Mancano ormai poche ore all'ultimo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e stasera i tre leader del centrodestra si riuniranno per discutere dei piani di domani, quando come accaduto con Casellati, si presenteranno al Quirinale come un fronte unito.

L'appuntamento è per questa sera a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi. Il leader della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni raggiungeranno il leader di Forza Italia e faranno il punto della situazione.

L'incontro, come accaduto in passato, sarà privato e non è escluso che i tre rilasciano qualche dichiarazione dopo la serata di discussione.