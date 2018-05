Nuovo governo: le consultazioni di oggi, lunedì 7 maggio

Di redazione Blogo.it lunedì 7 maggio 2018

Oggi, lunedì 7 maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sentirà per l’ultima volta i partiti poi prenderà una decisione sulla formazione di un nuovo governo

Nuovo governo, prenderà il via oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 10, l’ultimo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato sentirà i partiti per capire se si siano aperti nuovi spiragli per una maggioranza, altrimenti prenderà direttamente in mano la situazione molto probabilmente con un “governo di tregua”. Le novità delle ultime ore sono rappresentate dall’apertura di Luigi Di Maio ad un premier terzo (ma senza FI): la nuova posizione del leader del Movimento 5 Stelle, fin qui intransigente sulla figura del presidente del Consiglio, ha spiazzato Matteo Salvini che nel vertice notturno del centrodestra sembra aver avuto importanti divergenze con Silvio Berlusconi.

Il vertice di Palazzo Grazioli sembra si sia concluso con un nulla di fatto: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non sono riusciti a partorire una linea comune, poiché mentre i forzisti non sembrano più contemplare un governo con i grillini, Salvini dal lato suo respinge l’ipotesi di un “governo con del presidente”. Col M5S o al voto, ribadisce il leader della Lega, mentre non è cambiata di una virgola la posizione del Partito Democratico. Dopo aver fatto saltare il banco con i pentastellati, i dem sembrano aperti ad un governo di larghe intese, null’altro.

Consultazioni 7 maggio: il programma

ore 10.00 “Movimento 5 Stelle”.

ore 11.00 “Fratelli d’Italia”. “Forza Italia – Berlusconi Presidente”. “Lega – Salvini Premier”.

ore 12.00 “Partito Democratico”.

ore 16.00 “Liberi e Uguali”.

ore 16.20 Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato della Repubblica, Partito SVP (Sudtiroler Volkspartei) e (UV – Union Valdotain).

ore 16.40 Gruppo Misto del Senato della Repubblica.

ore 17.00 Gruppo Misto della Camera dei Deputati.

ore 17.30 Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati.

ore 18.00 Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica.