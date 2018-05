Ruby bis, difesa Nicole Minetti: solo aiuto alla prostituzione, questione di libertà come per Dj Fabo

Di redazione Blogo.it lunedì 7 maggio 2018

Il legale della Minetti: da lei soltanto aiuto alla libera prostituzione, no costruzione. Sentenza oggi pomeriggio. Il PG: era un "sistema prostitutivo"

Nicole Minetti ha dato solo una mano alle ragazze ospiti alle serate di Silvio Berlusconi nella villa di Arcore "nell'esercizio libero della prostituzione”. Nel processo Ruby Bis l’avvocato dell’imputata Nicole Minetti, ex showgirl e consigliere regionale lombarda in quota Forza Italia, ha paragonato il caso della sua assistita a quello di dj Fabo, morto in Svizzera col suicidio assistito.

Marco Cappato, il segretario dell'associazione Luca Coscioni finito sono inchiesta, ha solo aiutato quell'uomo nell'esercizio "di un diritto" ossia la "libertà di decidere della propria vita”. Anche Nicole Minetti ha sostenuto stamattina uno dei suoi legali in udienza a Milano ha solo aiutato delle giovani ospiti alle serate di Silvio Berlusconi ad Arcore "nell'esercizio libero della prostituzione" che fa parte della "libertà di autodeterminarsi".

L’appello bis si era reso necessario dopo che la Cassazione nel 2015 aveva rinviato gli atti ad un secondo giudizio d’appello al fine di sanare alcune "lacune motivazionali" della sentenza. L’avvocato Pasquale Pantano ai giudici della corte d'Appello nel II secondo grado bis del processo Ruby ha così posto anche la questione di illegittimità costituzionale della legge Merlin.

Secondo Panatano:

"Non si comprende come possa essere criminologicamente rilevante aiutare qualcuno nell'esercizio libero della prostituzione, in una società che si è evoluta rispetto alla prostituzione degli anni '40 a cui si riferisce la legge Merlin. All'epoca non c'erano le escort che oggi si offrono liberamente. Se non c'è violazione della sfera di libertà, come avviene invece nella tratta delle prostitute 'schiave', non c'è reato".

Stessa linea per la difesa di Emilio Fede, pure imputato "bis" nello stesso procedimento. Sia i legali di Minetti sia di Fede hanno chiesto alla Corte l’assoluzione per i loro assistiti sollevando in subordine la questione di incostituzionalità del favoreggiamento della prostituzione nel momento in cui, sostengono le difese, non c’è stata nessuna “costrizione ma libero esercizio”.

La pubblica accusa aveva parlato nella sua arringa di "sistema prostitutivo" chiedendo di rigettare la questione di illegittimità costituzionale e la conferma delle condanne per Fede e Minetti, 4 anni e 10 mesi per il primo e 3 anni per la seconda. La decisione dei giudici è attesa tra qualche ora, nel pomeriggio di oggi.