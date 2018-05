Salvini e Di Maio: rebus governo irrisolto? Al voto l'8 luglio

Di redazione Blogo.it lunedì 7 maggio 2018

Sull'ipotesi di voto a luglio, l'8 luglio, sarebbero d'accordo anche Salvini e Di Maio. Incontro tra i due leader dopo le consultazioni di oggi al Quirinale.

15.37 - Matteo Salvini pronto a nuove elezioni a luglio. Come Di Maio, il leader della Lega preferisce il ritorno alle urne subito, in assenza di condizioni per la formazione di un governo politico: “Come promesso lavorerò per dare un governo al paese e fino all'ultimo cercherò di far cadere i veti dall'una e dall'altra parte. Se questo non dovesse avvenire la data più vicina per votare è domenica 8 luglio. Sulla data è d'accordo anche Di Maio”.

Dopo le consultazioni di stamattina a Colle, Matteo Salvini, il suo vice Giancarlo Giorgetti e Di Luigi Maio si sono incontrati presso il gruppo legista alla Camera indicando poi di comune accordo la prima data utile per il voto: "Senza governo politico possibile data per votare è l'8 luglio" ha detto uscendo da Montecitorio Di Maio.

Spunta l'ipotesi di nuove elezioni a luglio

Spunta il voto a luglio, l’ipotesi non è più tanto peregrina dopo l’ultimo giro di consultazioni al Colle. Salvini e Berlusconi restano uniti e fermi sulle loro posizioni, il leader della Lega vorrebbe un incarico per formare un governo di centrodestra, incarico che non arriverà, mentre Di Maio ribadendo il suo no a governi tecnici, si augura che ci sia ancora spazio per un governo politico ("se c’è la buona volontà").

Quella di Di Maio sembra a questo punto sempre più una vana speranza viste che la Lega non vuole saperne di smarcarsi da Berlusconi e il Pd ha chiuso le porte a ogni possibile intesa con il M5s.

Il Quirinale non escluderebbe perciò a priori un ritorno alle urne, scrive l'Ansa, con il voto a luglio o a al più tardi in ottobre ma servirebbe un governo traghettatore, un esecutivo neutrale che porti il paese al voto, cosa che non può fare il governo Gentiloni, sia perché un governo dimissionario non è ritenuto in grado di gestire un percorso così delicato sia perché il nome di Gentiloni si sta affacciando alle ultime ore quale prossimo candidato premier del Pd.

Quel che al momento sembra certo è che il Capo dello Stato Sergio Mattarella, come trapela dal Colle, non è disposto a consegnare un mandato al buio a Salvini e al centrodestra, per cercare i numeri in parlamento e formare una maggioranza, i voti non ci sono, ma sfumata anche l’ipotesi del governo di tregua istituzionale per arrivare al 2019 non resterebbe che il voto a luglio o al più tardi ad ottobre.