Maurizio Martina: "Il PD supporterà l'iniziativa di Mattarella"

Se il Movimento 5 Stelle e il centrodestra hanno chiuso categoricamente la porta alla possibilità di votare la fiducia a un governo neutrale di servizio visto lo stallo in cui il nostro Paese è finito da due mesi a questa parte, il Partito Democratico sembra essere l'unica forza politica a non aver del tutto escluso questa possibilità.

È vero, il Partito Democratico non ha vinto le ultime elezioni e non ha mai avanzato la pretesa di voler salire al governo, ma resta comunque la terza forza politica in Italia e la sua posizione continua ad avere un certo peso.

Il segretario reggente Maurizio Martina, a pochi minuti dalle parole di Sergio Mattarella, ha espresso il proprio supporto e quello del partito:

Posizione simile per il Presidente del PD, Matteo Orfini:

Non credo ci sia un italiano che trovi sensato tornare a votare dopo pochi mesi. Noi siamo in questa situazione per l'irresponsabilità di chi ha vinto le elezioni, che ci ha tenuto in un balletto ridicolo per mesi. Si sono subito accordati spartendosi le cariche istituzionali, anche quelle che di solito venivano lasciate alle opposizioni, cementando un rapporto di potere, ma non riescono a fare il passo successivo, cioè dare un governo al paese. Oggi vogliono usare la maggioranza parlamentare che hanno costruito per spartirsi le cariche istituzionali per far ripiombare il paese nel voto, voto che non credo sia quello che serve all'Italia.