USA, Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo sul nucleare dell'Iran

Di redazione Blogo.it martedì 8 maggio 2018

Alle 20.00 il Presidente USA Donald Trump comunicherà la propria decisione sull'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare dell'Iran.

Il Presidente degli USA Donald Trump non ha nessuna intenzione di attendere la scadenza del 12 maggio per annunciare il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare dell'Iran, vociferato ormai da mesi.

È stato lo stesso Trump ha comunicare via Twitter che la decisione sarà resa nota oggi in una conferenza stampa in programma per le 20.00 ora italiana, le 14.00 a Washington.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 maggio 2018

Non sembra esserci spazio per colpi di scena. Trump annuncerà ufficialmente l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo, lasciando quindi agli altri Paesi firmatari - Russia, Cina, Germania, Francia, Regno Unito e l'Unione Europea - il compito di interrompere le sanzioni che negli ultimi tre decenni hanno fortemente danneggiato l'economica dell'Iran. In cambio l'Iran ha promesso di portare fuori dal Paese il 97% della propria energia nucleare e di interromperne la produzione.

Trump si è sempre dimostrato critico sull'accordo raggiunto dal suo predecessore e fin dalla campagna elettorale aveva preannunciato l'intenzione di far uscire gli Stati Uniti. Oggi, a 15 mesi dalla sua elezioni, arriverà l'annuncio ufficiale.

Foto | Facebook