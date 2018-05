Lega, Centinaio: "Andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica"

Il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio è stato ospite della trasmissione di Raitre Agorà questa mattina e ha parlato della situazione politica attuale, auspicando un ritorno alle urne già l'8 luglio e non il 22, perché, dice, il 22 è una "data rischiosa":

"Un conto è dire votiamo il 22 luglio, quanto le persone sono effettivamente già in vacanza, un conto l'8 luglio. Ma il Presidente della Repubblica dovrebbe scegliere subito le Camere, oggi stesso. Se non lo fa è perché vuole provare a fare un governo. Dal suo punto di vista non sbaglia, perché è logico che il Presidente della Repubblica deve provarle tutte e di conseguenza anche l'idea di avere un governo di quel tipo è normale che sia nella testa del Presidente, penso che lo fosse dall'inizio, nel caso in cui i partiti non fossero riusciti, come è successo, a trovare un accordo. La domanda che ci facciamo a questo punto è 'chi appoggia un governo di questo tipo'"

Centinaio ha poi parlato della possibilità di un governo "neutrale" illustrata ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ossia un governo tecnico, e ha commentato:

"Mi fermano per strada e tanti criticano, non è che tutti ci fermano solo per farsi i selfie o dirci quanto siamo bravi. Ci sono anche le critiche e le critiche che fanno in questo periodo sono 'Ti ho votato, governa, fai di tutto per governare. Ho votato la Lega, dovete andare al governo, questa è l'ultima possibilità' e di conseguenza quello che stiamo dicendo è che noi vogliamo governare e se non si potesse governare io non voglio essere corresponsabile e le prossime volte mi dicono 'Hai votato il Monti 2', io il Monti 2 non lo voglio votare"