Lega, Giorgetti avverte Forza Italia: "Alleanza finita se c'è l'ok al governo del Presidente"

Di Stefano Capasso martedì 8 maggio 2018

In questo momento la Lega si trova tra due fuochi: da una parte c'è il Movimento 5 Stelle che insiste per trovare un'intesa escludendo Berlusconi e dall'altra c'è proprio l'ex Presidente del Consiglio che vorrebbe sostenere un "Governo del Presidente", che non troverebbe l'appoggio di Di Maio&Co. Questa ipotesi però non è gradita neanche alla Lega, che al tempo stesso non vorrebbe rompere l'alleanza con Forza Italia. Insomma: i veti incrociati continuano a tenere in stallo la scena politica.

Giancarlo Giorgetti oggi ha avvertito Forza Italia: "Alleanza finita se c'è l'ok al governo del Presidente". Il Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati non vuole sostenere governi del Presidente o governi tecnici e per questo chiede un passo indietro (e non di lato) a Berlusconi: "Vogliamo trovare una soluzione per permettere la partenza di un governo politico e una forma di coinvolgimento di Forza Italia che sia compatibile con la presenza del Movimento 5 stelle. Ci siamo presentati insieme a Berlusconi per questo motivo di coerenza, che magari va oltre l'interesse e la logica, teniamo fede a questo impegno. Però chiediamo uno sforzo, una soluzione che permetta di rispondere agli italiani che ci chiedono un governo che rispetti il voto del 4 marzo".

In alternativa, la soluzione è quella di un ritorno alle urne imminente, non in autunno come vorrebbe Mattarella: "Votando a luglio c'è un rischio di astensione, ma siamo contrari al voto a settembre, perché bisogna dare presto un governo che rispetti i desiderata degli italiani".