Corea Del Nord-Cina, nuovo summit. Jong-un: "L'atomica è inutile quando non ci sono minacce"

Kim Jong-un ha confermato l'intenzione di dire addio al nucleare, precisando che in assenza di minacce non è necessario possedere un arsenale atomico.

Secondo incontro ufficiale nell'arco di due mesi tra il leader della Corea Del Nord Kim Jong-un e il Presidente della Cina Xi Jinping. È stato il nordcoreano, anche stavolta, a recarsi in Cina per un incontro a sorpresa, reso noto alla stampa a cose già fatte.

L'incontro si è svolto nella città di Dalian, nel nord-est della Cina a poche centinaia di chilometri da Pyongyang, ed è stato incentrato sulla denuclearizzazione della Corea Del Nord, a poche settimane dall'atteso faccia a faccia tra Kim Jong-un e il Presidente USA Donald Trump.

Il leader nordcoreano, lo hanno riferito i media cinesi, avrebbe confermato il proprio impegno a dire addio al nucleare, spiegando che non c'è alcun motivo di possedere armi nucleari in assenza di politiche ostili e minacce alla sicurezza del Paese, un riferimento neanche troppo velato agli Stati Uniti.

Donald Trump, intanto, aveva preannunciato via Twitter l'intenzione di parlare col presidente cinese anche a proposito della Corea Del Nord, "dove le relazioni e la fiducia si stanno costruendo". Il colloqui telefonico dovrebbe essere già avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, ora italiana.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.