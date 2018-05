Renzi: il candidato premier del Pd sarà Gentiloni

Di redazione Blogo.it martedì 8 maggio 2018

L'ex presidente del consiglio Matteo Renzi a "Di Martedì": alle prossime elezioni il candidato premier del Pd sarà Gentiloni "ma non voglio tirarlo per la giacchetta"

Il candidato premier del Pd sarò Gentiloni, "tendenzialmente". A dirlo è Matteo Renzi ai microfoni di Di Martedì in onda stasera su La7.

"Direi che tendenzialmente sarà lui, specie se si voterà presto. Naturalmente non lo voglio tirare per la giacchetta".

Sia mai. Alle prossime elezioni il candidato premier del Pd e del centrosinistra tutto sarà quindi l'attuale presidente del consiglio uscente. Il suo nome secondo Renzi piace:

"penso che lo faccia la stragrande maggioranza degli italiani".

In attesa della direzione nazionale del Pd, il 19 maggio, il compromesso per non far saltare il partito sarebbe questo osserva l'Huffington Post "Maurizio Martina segretario, Paolo Gentiloni candidato premier".

Con un nodo consistente, quello delle liste da presentare in caso di elezioni a breve. Per Renzi le liste presentate il 4 marzo dovrebbero rimanere tali e quali o quasi, mentre il capo della minoranza interna, il guardasigilli uscente Andrea Orlando le vorrebbe azzerare.