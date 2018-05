Iran, l'accordo sul nucleare resta valido anche senza gli USA

Di redazione Blogo.it mercoledì 9 maggio 2018

Francia, Cina, Russia, Regno Unito e Germania terranno fede all'accordo sul nucleare dell'Iran dopo l'uscita degli USA.

Il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare dell'Iran, annunciato ieri dal Presidente Donald Trump dopo mesi di voci che si rincorrevano, non cambierà gli accordi presi con gli altri Paesi firmatari, tutti concordi nel tenere fede al patto stabilito.

Il Ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, ha confermato oggi che nulla è cambiato il Paese e che l'accordo con l'Iran, per quanto duramente criticato da Trump, non è affatto morto. Dello stesso parere sembrano essere gli altri quattro membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU - Francia, Cina, Russia e Regno Unito - e la Germania.

Stessa linea appoggiata dall'Iran, che si è detto pronto a mantenere fede all'accordo se lo faranno gli altri firmatari. In caso contrario, però, l'Iran riprenderebbe subito l'arricchimento dell'uranio. Un'ulteriore rassicurazione è arrivata da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che ha precisato come l'Iran stia rispettando pienamente gli impegni presi:

In base all'accordo, l'Iran è sottoposto al sistema di verifica nucleare più stringente al mondo, il che rappresenta una significativa garanzia in più.

L'Ayatollah Ali Khamenei, leader supremo del Paese, si è invece dimostrato piuttosto critico dopo il ritiro degli USA, precisando che l'Iran avrà bisogno di garanzie prima di continuare a rispettare l'accordo.