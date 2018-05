Corea Del Nord, rilasciati i tre prigionieri statunitensi

L'ultimo passo prima dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un è stato fatto: i tre statunitensi detenuti dalla Corea Del Nord sono stati rilasciati e sono già in viaggio verso gli USA.

La Corea Del Nord ha fatto un altro storico e importante passo verso la fine delle ostilità con gli Stati Uniti, rilasciando oggi i tre cittadini statunitensi detenuti da tempo nel Paese.

Dopo il rilascio e il decesso nel giro di pochi giorni dello studente Otto Warmbier, condannato a 15 anni di carcere in Corea del Nord per avere rubato un poster di propaganda politica da un hotel, erano ancora tre i cittadini statunitensi detenuti da Kim Jong-un: i docenti universitari Kim Sang-duk e Kim Hak-song, e il sudcoreano naturalizzato statunitense Kim Dong-chul, condannato nell'aprile 2015 a 10 anni di lavori forzati con l'accusa di spionaggio.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.