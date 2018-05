Iran colpisce le postazioni israeliane in Siria: Israele risponde al fuoco

Di redazione Blogo.it giovedì 10 maggio 2018

Israele ha accusato l'Iran di aver lanciato 20 missili contro le proprie postazioni in Siria e in tutta risposta ha colpito almeno 50 postazioni iraniane sul territorio siriano.

La tensione tra Israele e Iran, già altissima in questi ultimi giorni, si è aggravata stanotte, quando secondo fonti israeliane si sarebbe compiuto il primo attacco diretto dell'Iran nei confronti del Paese.

L'accusa è pesante: le Guardie della Rivoluzione Islamica, presenti almeno dal 2012 anche in territorio siriano, avrebbero lanciato 20 missili verso le postazioni israeliane nella parte occupata da delle Alture del Golan. Alcuni di quei missili sono stati prontamente intercettati e quelli che invece sono riusciti a centrare gli obiettivi non avrebbero fatto particolari danni.

La risposta di Israele, però, è stata altrettanto pesante. Almeno 50 le postazioni iraniane in Siria colpite in quello che Israele ha già definito "il maggior attacco aereo compiuto negli ultimi anni" dall'esercito israeliano.

L'attacco da parte dell'Iran non era affatto improvviso. Anzi, Israele era in attesa e sapeva che sarebbe successo prima o poi: lo scorso aprile, infatti, l'esercito israeliano aveva condotto dei raid aerei in Siria e tra gli obiettivi colpiti c'era stato un deposito di missili occupato proprio dagli uomini delle Guardie della Rivoluzione. Sette di loro furono uccisi dai missili israeliani.