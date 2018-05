Governo 5Stelle-Lega, oggi il vertice tra Di Maio e Salvini

Di redazione Blogo.it giovedì 10 maggio 2018

Il governo 5Stelle-Lega è sempre più vicino. Oggi il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per il primo passo verso la formazione dell'esecutivo. Tutte gli aggiornamenti in tempo reale.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno oggi per discutere del contratto di governo in vista dell'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un governo. Sarà proprio questo il primo punto della trattativa, il contratto di governo tanto sbandierato da M5S nelle ultime settimane.

Di Maio ha annullato ieri tutti gli impegni per la giornata odierna proprio per il faccia a faccia con Salvini nella Sala Siani del Palazzo dei Gruppi della Camera dei Deputati. Una volta raggiunto un accordo sui temi, si potrà iniziare ufficialmente a parlare dei nomi che comporranno l'esecutivo, a cominciare da quello del Presidente del Consiglio.

Il toto-nomi è già partito e le indiscrezioni vorrebbero Di Maio e Salvini alla guida di incarichi di peso. Il primo potrebbe finire al Ministero degli Esteri, mentre al secondo potrebbe essere affidato il Ministero dell'Interno. Mancherebbe quindi un terzo nome a cui affidare la Presidenza del Consiglio.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata.