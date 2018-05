Video, Di Maio molto ottimista: "Finalmente ci occupiamo dei problemi degli italiani"

Nel pomeriggio parlamentari e tecnici di Lega e M5S si riuniscono.

Verso mezzogiorno Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, ha postato il video che vedete qui in alto sulla sua pagina Facebook per spiegare che cosa sta succedendo in queste ore, come è andato l'incontro di stamattina con Matteo Salvini e cosa è previsto per il pomeriggio.

Come è noto i due leader hanno chiesto un altro po' di tempo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché stanno discutendo del Premier e dei ministeri. Di Maio non ha nascosto il suo ottimismo e la sua gioia e con un sorriso a 32 denti ha raccontato:





"Buongiorno a tutti. È finito da poco l'incontro con Matteo Salvini qui alla Camera dei Deputati e, come sapete, ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare a un governo del cambiamento MoVimento 5 Stelle-Lega. Io sono molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fin qui mantenendo la nostra linearità e la nostra coerenza e portando avanti appunto in maniera lineare la nostra linea politica. Questo è un grande obiettivo che abbiamo raggiunto, però adesso passiamo il prima possibile a dare un governo all'Italia. Stamattina alle 9 ho incontrato Matteo Salvini qui e convenivamo tutti e due sul fatto che si debba iniziare a parlare di temi, i temi e le soluzioni ai problemi degli italiani che aspettiamo da 30 anni e quindi già oggi pomeriggio si riunirà un tavolo con politici e tecnici, parlamentari e tecnici da una parte, parlamentari e tecnici dall'altra parte, del MoVimento 5 Stelle e della Lega, per cominciare finalmente a scrivere il contratto di governo perché il nostro obiettivo è quello: portare a casa un contratto di governo che possa migliorare la qualità della vita degli italiani"

Riprendendo poi quanto scritto nella nota comune Lega-M5S diramata stamattina dopo l'incontro, Di Maio ha aggiunto:

"Io credo che siano stati fatti dei passi in avanti significativi con Matteo Salvini questa mattina e avremo modo nelle prossime ore di metterci subito a lavoro. Il tempo non è tantissimo, dobbiamo fare un lavoro fatto bene, dobbiamo ottenere dei risultati come governo per i cittadini che siano significativi, molti li aspettiamo da tanto tempo e non posso nascondere la gioia e la contentezza del fatto che finalmente possiamo iniziare a occuparci dei problemi dell'Italia. Sono passati diversi giorni, ma la cosa più importante è che adesso siamo a loro, da oggi pomeriggio, da dopo pranzo, seguiteci, state con noi, perché sono dei momenti veramente importanti non per il Movimento, ma per la Repubblica italiana. Ciao"