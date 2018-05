Elsa Fornero in pensione... senza legge Fornero

A partire dal 1° novembre, l’ex ministro Elsa Fornero (governo Monti) andrà in pensione: la legge che porta il suo nome e che ricalcola l’età pensionabile, non è applicabile al suo caso

Elsa Fornero, ex ministro del governo Monti e che ha firmato la legge che ha ricalcolato l’età pensionabile, andrà in pensione dal 1° novembre. Docente presso l’Università di Torino, la professoressa Fornero smetterà di lavorare all’età di 71 anni e per lei la legge che porta proprio il suo nome non è applicabile. La riforma, infatti, non ha modificato il limite massimo di età pensionabile per i docenti universitari. Ed è soprattutto per questo che la notizia sta scatenando un putiferio soprattutto sui social network.

Per parlare del suo prossimo pensionamento, il Corriere della Sera ha raggiunto l’ex ministro Fornero, che al quotidiano ha raccontato: "Spero di poter dedicare più tempo alla lettura, di potere curare l'orto, svolgere attività di volontariato e viaggiare di più con mio marito". Proprio mentre Lega e movimento 5 Stelle stanno formando il nuovo governo, che avrà nel suo programma proprio l’abolizione della legge Fornero, la docente chiarisce che la politica non farà sicuramente parte del suo futuro: "È stata un'esperienza molto coinvolgente, un impegno che ti sottrae tutte le energie e ti carica di responsabilità, in cui spesso ci si sente soli".